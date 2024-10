Metz TV Serie MTC2000, 32″ (81 cm), LED Diretti, USB, HDMI, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, Nero [Classe Energetica F]

Price: 156,60€

Descrizione Prodotto

TV HD – Direct LED Metz MTC2000 32″

È la TV ad alta definizione, con audio tridimensionale Dolby Digital, ideale per gli ambienti medio-piccoli. Gli ingressi HDMI e USB 2.0 la rendono utilizzabile con qualsiasi sorgente audio/video. La sottilissima cornice che circonda il display permette di immergersi totalmente nella scena.

Dettagli e sfumature

Il display HD da 1.366×768 pixel assicura massima resa dei dettagli e infinite sfumature cromatiche.

HDMI, USB, A/V e RF

Collega i tuoi dispositivi audio/video digitali e analogici sfruttando i connettori sul retro.

Tutta la TV che vuoi

Puoi vedere la TV Digitale Terrestre ma anche la TV satellitare con il connettore DVB-S2 integrato.

1 DISPLAY HD 2 CONNESSIONI 3 DVB-T e SATELLITE

Una storia lunga 80 anni Metz, 80 anni di storia

Design, tecnologia e qualità tedeschi. Metz, un marchio con oltre 80 anni di ricerca e innovazione.

Eleganza nel design

All’alta qualità e alle più recenti tecnologie adottate, Metz abbina un design moderno e ricercato.

Caratteristiche Tecniche – Metz MTC2000 32″

Tecnologia / Diagonale LCD – Direct LED / 32″ (81 cm) Risoluzione / Rapporto 1.366×768 pixel / 16:9 Angolo visione / risposta 178° / 8 ,5 ms Smart TV (sistema operativo) NO Connettività NO Ricezione TV DVB-T2/C/S2 (1x slot CI+) / HVEC (H.265) Potenza audio / speaker 2x 8 watt / 2 Decodifica audio Dolby Digital Palinsesto elettronico EPG (Electronic Program Guide) Connessioni 2x HDMI / 1x USB / 1x SPDIF ottico / Ingresso AV / cuffie Sistema di sospensione VESA VESA 10×10 Funzioni Speciali Sleep timer / Blocco di sicurezza bambini / Televideo di qualità superiore Dimensioni e peso 72×18,7×47,3 cm / 3,5 kg (con base di appoggio) / 3,4 kg (senza base di appoggio)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 7,9 x 72 x 42,3 cm; 3,4 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 maggio 2023

Produttore ‏ : ‎ Metz

ASIN ‏ : ‎ B0C5Y1LGLP

Numero modello articolo ‏ : ‎ 32MTC2000Z

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

METZ, un marchio tedesco con oltre 80 anni di esperienza. Design, tecnologia e qualità tedeschi

Fullscreen: TV No Smart che, con una cornice quasi invisibile su tre lati e la ricerca di una proporzione ottima dello schermo fullscreen, offre un’esperienza immersiva in HD

Immagini nitide e vibranti: Colori vividi, nitidi e puri grazie alla giusta compensazione e regolazione, per una dell’immagine notevolmente ottima

Audio: è possibile scegliere tra cinque diverse modalità di suono, l’esperienza diventa così un piacere anche per le prestazioni audio.

Versatile: è abilitato per tutte le tecnologie di ricezione attuali ed è dotato di connettori USB e HDMI per dare il maggior risalto anche ai vostri contenuti personali.

Un TV da 32 pollici è ideale per una distanza di visione compresa tra 1 e 1,5 metri, rendendolo perfetto per camere piccole o come schermo secondario per un’esperienza visiva confortevole anche a breve distanza.