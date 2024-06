METZ Smart TV, MQD7500Z, 55″ (139 cm), QLED, 4K UHD, HDR 10, Google TV, HDMI e USB, Sottile, Moderno, Nero

559,00€ - 439,99€

Descrizione Prodotto

Oltre un miliardo di colori in un design ultra-sottile e una cornice invisibile

Google Assistant e Chromecast integrati, accesso a Google Play per scaricare app senza limiti, design straordinariamente elegante, audio Dolby e DTS per una resa sonora coinvolgente e registrazione Time-Shift su pendrive USB. Questo e molto altro sulla TV 4K Ultra HD QLED+ Metz MQD7500 da 55″.

Ricerca e sviluppo

Tradizione ed esperienza al tuo servizio

Metz progetta TV da oltre 80 anni. Il suo nome è sinonimo di qualità e affidabilità tedesche.

Come essere al cinema

Nessun artefatto da post-processing

FILMMAKER MODE permette di apprezzare i film nella loro essenza e idea creativa originale.

Metallo pressofuso

Una piacevole sensazione di sospensione

Leggerezza e solidità in un’unica soluzione per la base della TV Ultra HD QLED+ Metz MQD7500 da 55″.

Un miliardo di colori

Un Make-up Artist al servizio delle immagini

La TV Metz MQD7500 eleva a livello Pro vantaggi e benefici della tecnologia Quantum Dot.

Ideale anche con i giochi

Tempi di risposta istantanei di appena 8 ms

Il pannello Direct LED assicura bassa latenza e tempi di risposta fulminei (solo 8 ms).

DESIGN DI PURA CLASSE

Le linee essenziali della TV Metz MQD7500 55″ ne permettono il posizionamento in qualsiasi ambiente della casa. Senso estetico e funzionalità in un solo prodotto di grande eleganza.

INTERNET of THINGS

Con i comandi vocali puoi controllare, attraverso la TV Metz, i dispositivi intelligenti che hai in casa. Il tutto stando comodamente seduta/o sul divano. Ti basta parlare…

VIDEO CON ZERO SFARFALLII

Fotogrammi stabili e omogenei. Sempre. Con i nuovi metodi di riproduzione delle immagini, ogni fastidioso sfarfallio scompare.

TUTTE LE APP CHE TI SERVONO. ANCHE CON LA VOCE

Il sistema operativo Google TV ti dà accesso a tutti i contenuti che vuoi. Basta inoltre pronunciare Hey Google per abbassare e alzare il volume o cercare i tuoi video preferiti su YouTube.

ASCOLTO DI LIVELLO PROFESSIONALE

Goditi ciò che gli standard Dolby Audio e DTS Studio Sound possono offrirti. Lasciati avvolgere dall’audio tridimensionale e cristallino di film e concerti. Sarà come ascoltare musica dal vivo.

UNA VERA ESPERIENZA IMMERSIVA

Il design ultra-sottile della cornice ti consente di inserire la tua TV 4K Ultra HD in qualsiasi contesto domestico. L’esperienza di visione sarà reale e immersiva con ogni tipo di contenuto video.

Le immagini più belle a cui tu possa ambire Alta gamma dinamica (HDR10+, HLG e Dolby Vision)

La TV Metz MQD7500 55″ è compatibile con gli standard HDR10+, HLG (Hybrid Log Gamma) e Dolby Vision affinché tu possa godere di immagini in movimento più realistiche e ricche di dettaglio, nelle alte luci e nelle ombre più profonde.

Processore di immagini Chameleon Extreme 2.0

Ogni singolo pixel della tua TV viene elaborato dall’avanzato processore Chameleon Extreme 2.0 progettato da Metz, fino a comporre immagini nitide, dettagliate e dai colori sorprendentemente realistici.

Tutto quello che ti serve e che ti piace Connettori di ogni tipo per un sistema versatile

La console dei connettori è studiata per porre la TV Metz MQD7500 55″ al centro del tuo mondo: collega dispositivi esterni di ogni tipo e goditi le immagini e i suoni che solo la tecnologia Metz può garantirti. Non manca la connessione Bluetooth bi-direzionale.

Tutto a portata di mano, tranne i batteri

Puoi comandare la TV con i comandi vocali (Hey Google), ma anche in modo tradizionale. Il telecomando della TV Metz MQD7500 55″ ti permette di sfruttarne a pieno le potenzialità in modo semplice e intuitivo. Ed è costruito con materiale antibatterico al 99%.

Caratteristiche Tecniche – TV 4K Ultra HD LED Metz MQD7500 55″ con Google TV

Tecnologia / Diagonale QLED / Direct LED con HDR10+, HLG e Dolby Vision / 55 pollici (139 cm) Risoluzione / AR / Luminosità 4K Ultra HD (3.840×2.160 pixel) / 16:9 / 330 cd/mq Angolo visione / risposta 178° / 8 ms Smart TV (sistema operativo) Google TV Connettività Bluetooth bi-direzionale / WLAN / LAN / HbbTV Ricezione TV DVB-C/T2/S2 (1x slot CI+) / HVEC (H.265) Potenza audio / speaker 2x 10 watt / 2 Decodifica audio Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos / DTS Studio Sound Palinsesto / Registrazione EPG (Electronic Program Guide) / visione differita on-demand (Time-Shift) Connessioni 3x HDMI (3x CEC + 1x Arc) / 2x USB / 1x LAN (RJ45) / 1x SPDIF ottico / Ingresso AV RCA / Ingresso audio jack Sistema di sospensione VESA VESA 20×20 Funzioni Speciali Sleep timer / Blocco di sicurezza bambini / Televideo di qualità superiore Dimensioni e peso 122,5×77,3 (72,0 senza base di appoggio) x26,8 (9,2 senza base di appoggio) cm / 12,2 kg (con base di appoggio) / 11,8 kg (senza base di appoggio) Potenza assorbita 76 watt

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 9,2 x 122,5 x 72 cm; 16 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 aprile 2024

Produttore ‏ : ‎ Metz

ASIN ‏ : ‎ B0CZRX1CF2

Paese di origine ‏ : ‎ Germania

Risoluzione 4K Ultra HD e tecnologia QLED per un’esperienza visiva eccezionale.

Ampio spettro cromatico e colori radiosi per scene vivide e dettagli nitidi.

Integrazione con Google TV per accedere facilmente a servizi di streaming e TV in diretta.

Potente audio Dolby Atmos e dts Studio Sound per un’immersione sonora coinvolgente.

L’articolo è dotato della codifica HEVC Main 10. Design elegante e funzionalità avanzate, inclusi telecomando vocale e visione differita on-demand.