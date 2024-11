Metto questa musica prima di uscire e il gatto si calma

Gli etologi hanno scoperto che i gatti possono trarre beneficio dall’ascolto della musica, contribuendo al loro benessere psichico. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che la musica non solo offre svago, ma ha anche effetti positivi sulla mente e sul cuore degli animali, similmente a quanto accade per gli esseri umani. I gatti, in particolare, sembrano essere tra gli animali che maggiormente godono delle melodie sinfoniche. La musica classica è considerata il genere che più favorisce il rilassamento dei felini.

I gatti possono sentirsi stressati per vari motivi, come cambiamenti nella loro routine, la presenza di estranei o nuovi membri nella famiglia. Per alleviare questa condizione, gli esperti consigliano di rimuovere la fonte dello stress e di utilizzare la musica per calmare i felini. Uno studio pubblicato su The Journal of Feline Medicine and Surgery ha evidenziato come l’ascolto della musica in cliniche veterinarie possa ridurre i livelli di stress nei gatti. Durante l’esperimento, è stata alternata musica classica, musica per gatti e silenzio: i risultati hanno dimostrato che la musica ha un effetto positivo sulla salute mentale degli animali, abbattendo il livello di stress.

Charles T. Snowdon, esperto in psicologia degli animali, ha confermato che i gatti preferiscono musiche adatte alla loro sensibilità uditiva, che è molto sviluppata. Oltre alla musica classica, esistono anche composizioni specifiche per gatti, basate su suoni che risultano gradevoli per loro. La dottoressa Susan Wagner, specialista in musicoterapia per animali, ha segnalato il gradimento dei gatti per sonate rilassanti al pianoforte di Chopin o per brani vivaci per flauto di Bach.

Anche Spotify ha creato una playlist dedicata agli animali, dimostrando l’interesse crescente nel fornire musica pensata su misura per migliorare il benessere degli animali domestici. Gli studi scientifici confermano che diverse melodie possono avere effetti calmanti sugli animali, permettendo loro di rilassarsi e di appassionarsi alla musica. In conclusione, la musica può rappresentare uno strumento efficace per favorire il rilassamento e il benessere dei gatti domestici, sfruttando il loro acuto senso dell’udito e la loro predilezione per suoni armoniosi.