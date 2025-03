Mettiamo tutto in gioco, non riuscivo a controllarli

L’ex vincitrice del Grande Fratello, Serena Garitta, ha discusso l’attualità del programma e le differenze rispetto al passato. Partecipò e vinse nel 2004, ottenendo 220 mila euro, e da allora ha avuto una carriera televisiva di successo. Parlando del Grande Fratello attuale, ha rivelato che ha perso interesse da quando è diventato GF Vip, seguendo maggiormente l’edizione del 2021. La durata dell’edizione odierna la considera eccessiva, notando come ciò possa influenzare l’autenticità dei concorrenti.

Serena ha evidenziato che, ai suoi tempi, la maggior parte dei partecipanti non era molto presente sui social, rendendo alcune dinamiche meno esponenziali rispetto a oggi, dove i social amplificano ogni azione. Ha notato che i concorrenti attuali, spesso già dotati di un certo seguito, mostrano una maturità diversa. La sua carriera attualmente è attiva e soddisfacente, nonostante occasionalmente abbia avuto dei ripensamenti sulla scelta di vita rispetto a un lavoro più stabile.

Dopo il Grande Fratello, Serena ha sfruttato la notorietà per avviare una carriera come inviato e ha avuto varie opportunità in televisione. Oggi non sogna più una carriera come quella di Michelle Hunziker, ma si sente realizzata nel suo percorso.

Riguardo alla gestione del denaro vinto, ha ammesso di aver sprecato tutto, acquistando una casa a Roma, e di non saper gestire i soldi nemmeno ora. Infine, ha condiviso che la sua priorità è il figlio Renzo, riflettendo sulla sua concezione dell’amore nel tempo e sul suo rapporto con gli ex concorrenti.