Mettere la saliva su una ferita serve davvero a farla rimarginare? La risposta può stupire

Da tempo immemore, gli esseri viventi hanno fatto affidamento su rimedi naturali per curare le ferite. Uno dei metodi più istintivi consiste nell’applicarci su la propria saliva. Questo gesto, apparentemente banale, nasconde in realtà una serie di meccanismi biologici, psicologici e culturali che meritano di essere approfonditi.

La saliva umana è un fluido biologico estremamente complesso, ricco di componenti che possono favorire la rimarginazione delle ferite. Uno degli elementi chiave è rappresentato dalla presenza di enzimi ad azione antibatterica, come il lisozima, che svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione delle infezioni in caso di lesioni di lieve entità.

Un altro aspetto cruciale è legato alla capacità della saliva di mantenere l’ambiente della ferita adeguatamente idratato, condizione essenziale per una rapida rigenerazione tissutale. Come evidenziato da uno studio del 2011, l’umidità è fondamentale per evitare un’eccessiva essiccazione della lesione, favorendo così una più veloce cicatrizzazione.

Tuttavia, il gesto di applicare la saliva su una ferita non risponde solo a esigenze biologiche, ma affonda le sue radici anche in fattori psicologici e culturali. La saliva, essendo facilmente accessibile, offre un senso di controllo e di sollievo immediato dal dolore o dal disagio. Questo comportamento può essere interpretato come una forma di auto-cura, in grado di fornire conforto psicologico. Altro che cerotti intelligenti che ricuciono i tagli!

Non va sottovalutato, inoltre, l’effetto placebo: la convinzione che la saliva possa favorire la guarigione contribuisce a generare una sensazione di rassicurazione e benessere, accelerando la percezione di miglioramento e riducendo il dolore percepito.

L’abitudine di leccarsi le ferite non è una prerogativa esclusiva dell’essere umano, ma è condivisa da molte specie animali, che adottano questo comportamento come meccanismo naturale di guarigione. Questa pratica istintiva potrebbe essere stata ereditata dagli esseri umani come un tratto evolutivo volto a favorire la cura delle lesioni.