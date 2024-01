Mettere in sicurezza le finestre è importante per i gatti: ecco perché

Se si hanno dei gatti in casa è molto importante mettere in sicurezza le finestre e vi spieghiamo perché in questo articolo.

Chi ama i gatti vorrebbe prenderne tanti e non solo uno però bisogna anche fare delle scelte in base allo spazio a disposizione e il proprio stile di vita. Il fatto che i gatti siano animali abbastanza indipendenti non ci dà il diritto di trascurarli.

Se scegliamo di avere dei gatti in casa, ad esempio, è fondamentale mettere in sicurezza le finestre. Possono rappresentare un pericolo non da poco per loro e vedremo perché.

In questo articolo, qui di seguito, capiremo come mai conviene pensare alle finestre quando si ha un pelosetto in casa, soprattutto se si tratta di un micio, sempre molto attento e molto agile.

Mettere in sicurezza le finestre per i gatti: perché è importante farlo

La casa sembra un luogo sicuro per un gatto. Di certo lo è più della strada, ma questo non significa che non dobbiamo fare attenzione. Alcuni elementi possono essere pericolosi per un micio.

Uno di questi elementi è la finestra. Pensiamoci bene. Il gatto potrebbe rimanere incastrato e farsi molto male, ma non solo. Ecco alcuni motivi per procedere subito.

1. Evitare che il micio si faccia male

Questa è la prima ragione e la più importante che deve spingerci a controllare lo stato delle finestre della casa. Sappiamo molto bene che un gatto è agilissimo e riesce a saltare e arrampicarsi ovunque, anche nelle finestre in alto.

Le finestre danno ai gatti un modo per guardare l’ambiente all’esterno. Ma, se vedono un uccellino o qualcosa che li incuriosisce, saranno portati ad uscire.

Se dovessero usare proprio la finestra per uscire è chiaro che potrebbero rimanere incastrati, ferirsi o peggio. Se la finestra è in alto, potrebbero cadere malamente a terra dall’altra parte e fratturarsi le ossa. Insomma, ecco perché bisogna schermare la finestra: per prevenire tutto questo.

2. Dargli comodità

Una finestra messa in sicurezza nel modo giusto permette al gatto di non avvicinarsi, ma di guardare comunque all’esterno tutte le volte che vuole. Questo lo farà rimanere attivo, fisicamente e mentalmente.

Pensiamo al fatto di dover stare fuori di casa tanto tempo e lasciare il gatto da solo in casa. Potrebbe trascorrere delle ore a guardare che cosa accade fuori dalla finestra, potrebbe dormire con i raggi del sole sul corpo, cosa che tutti i gatti amano, vedere la propria persona di riferimento tornare.

3. Protezione dall’ambiente esterno

Mettere in sicurezza la finestra vuole anche dire proteggere il gatto dalle minacce che potrebbero arrivare dall’esterno. Pensiamo ad un altro micio, ad esempio, o a un altro animale che vuole intrufolarsi, oppure ai parassiti presenti nel balcone o sull’erba.

Non solo, le minacce nell’ambiente all’aperto sono molte: auto che vanno troppo veloci e rischiano di investirlo, persone che non li amano che possono fargli del male e tanto altro ancora.

4. Prevenzione dei furti

In alcuni paesi del mondo è molto diffuso il furto di animali domestici. Schermare le finestre potrebbe prevenire questa orrenda pratica. Se ne parla ancora troppo poco, ma è diffuso principalmente verso cani di razza, cuccioli o meticci e questo fenomeno, purtroppo, sta crescendo. Adottare delle precauzioni, quindi, è assolutamente necessario.