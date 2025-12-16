Metropolitano Urban Center Roma

Il primo Urban Center di Roma si chiama Metropolitano e ha l’obiettivo di informare e coinvolgere i cittadini nelle politiche pubbliche e sulle trasformazioni urbane della Capitale e dei 120 comuni dell’hinterland. Questo spazio, promosso e realizzato da Roma Capitale e Città Metropolitana, è stato aperto al pubblico e si propone come un luogo di condivisione, concertazione e comunicazione sulle trasformazioni urbane della città.

L’Urban Center Metropolitano si trova in Viale Manzoni e occupa uno spazio di circa 1500 metri quadrati, comprensivi di 450 metri quadrati di giardino. L’edificio, che è un bene vincolato, è stato oggetto di lavori di ristrutturazione e consolidamento strutturale. Roma Capitale ha sostenuto le spese di allestimento con un investimento di 1,2 milioni di euro.

Gli spazi dell’Urban Center sono stati progettati per promuovere la diffusione della cultura urbana tra cittadini, istituzioni, enti, associazioni e stakeholder. Ogni piano dell’edificio ha una funzione specifica: il piano terra è dedicato alle attività conviviali, il primo piano è dedicato alla progettazione e alla didattica, il secondo piano ospita una sala immersiva che illustra le trasformazioni della città, e il terzo piano ospita mostre temporanee.

L’Urban Center si inaugura con una mostra intitolata “Abitare il Giubileo – Architettura, comunità e spazi urbani” e ospiterà una serie di incontri e attività, tra cui un ciclo di dialoghi con progettisti e pensatori sulla città di Roma. Sarà inoltre possibile accedere al giardino e alle postazioni dell’aula studio, consultare i volumi a disposizione e partecipare a gruppi di co-progettazione.