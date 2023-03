Metroid Prime Remastered arriva su scheda per Switch

Nintendo ha annunciato che dal 3 marzo sarà disponibile l’edizione fisica di Metroid Prime Remastered per Switch, la rivisitazione della prima missione in 3D di Samus Aran uscita su GameCube. La missione in prima persona su Tallon IV di Samus Aran, che ha visto la luce nel 2002, rinasce su Nintendo Switch in una veste migliorata. Metroid Prime Remastered segna la riapparizione di un’icona del mondo videoludico: comparsa per la prima volta nel 1986 con Metroid su Nintendo Entertainment System, la cacciatrice di taglie intergalattica Samus è stata infatti uno dei primi personaggi femminili a comparire sul piccolo schermo. Non da meno, è stata protagonista di uno dei finali di gioco più sorprendenti della storia videoludica: Samus, infatti, si è rivelata solo nella parte conclusiva del primo capitolo di questa saga, presentandosi fin da subito come una combattente che nulla aveva da invidiare ai suoi valorosi colleghi eroi. Il titolo arriva in vesione rimasterizzata su Switch per ingannare l’attesa in vista di Metroid Prime 4, che è stato annunciato per la prima volta nel 2017, a pochi mesi dalla nascita di Switch.