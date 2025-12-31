Metro Catanzaro

La società Vianini Lavori ha completato la linea A e B della metro di Catanzaro. Entro gennaio 2026 sarà terminata anche la linea C, consegnando alla città un’infrastruttura strategica per il territorio. Le tre linee metropolitane sono state realizzate attraverso un investimento complessivo di circa 180 milioni di euro, in parte finanziato da fondi europei.

Oggi è previsto il viaggio inaugurale della linea A, che nel pomeriggio sarà aperta anche ai cittadini. Inizialmente, la configurazione del servizio sarà parziale, in attesa del completamento delle opere di segnalamento e sicurezza da parte di Ferrovie della Calabria sulla tratta Catanzaro-Cosenza.

Il progetto della metropolitana di Catanzaro è caratterizzato dall’ingegnerizzazione di strutture e opere come gallerie, viadotti, sottopassi e sovrappassi stradali, opere idrauliche stradali, nonché opere ferroviarie architettoniche e impiantistiche costituite da 11 tra fermate e stazioni, distribuite lungo i 14 chilometri di linea ferroviaria. Il tutto è stato realizzato in un contesto territoriale fortemente urbanizzato e antropizzato.

L’opera è stata completata da Vianini Lavori in soli 2 anni e mezzo, grazie anche alla collaborazione con la Regione Calabria. Le linee metropolitane miglioreranno il collegamento delle aree periferiche e di importanti servizi con il centro nevralgico della città.