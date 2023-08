metodo per impedire a Fido di scavare nel terreno

Basta buche in giardino! Se il tuo peloso non la smette di scavare nel terreno, è il momento di prendere provvedimenti. Vediamo, nell’articolo, qual è il metodo migliore per impedirglielo.

Se c’è una pratica che diverte tantissimo il nostro amico a quattro zampe è quella di scavare buche fuori casa, in cortile o in giardino, dappertutto. Sembra impossibile distrarre Fido dal fare questo e, ogni tuo richiamo non viene ascoltato. Ma, allora, come fare per poter dire, finalmente, basta buche in giardino? Leggiamo tutti i suggerimenti utili da conoscere.

Basta buche in giardino: i passaggi base per farlo smettere

Per ogni cagnolino, scavare buche rappresenta un vero gioco, uno tra gli intrattenimenti migliori della sua quotidianità. Eppure, questa pratica può disturbare e creare fastidio nella nostra proprietà. Vuoi sapere come far smettere il peloso? Ecco i consigli migliori da attuare per risolvere una volta per tutte.

I cani hanno tanti motivi che li spingono a scavare nel terreno, oltre al desiderio di divertirsi e di esplorare il mondo che li circonda. Dobbiamo sapere che ci sono esemplari che scavano di più rispetto ad altri ed è tutta questione di natura.

Infatti, esistono delle razze di cani che scavano in giardino, perché si tratta di un atteggiamento istintivo che è stato ereditato dagli antenati, ovvero i lupi. Infatti, esemplari quali Beagle, Terrier e Bassotto erano quelli allevati proprio per estrarre i piccoli animali nascosti nelle tane.

Se il tuo Fido tende a scavare buche in giardino in estate, per poi sdraiarsi dentro, è perché ha un obiettivo! La terra in profondità è molto fresca rispetto alla superficie e può rinfrescare di più l’animale domestico.

Prova, allora, a indirizzare il tuo pet verso luoghi più freschi e che creino zone d’ombra, come grandi alberi o ombrelloni presenti in giardino o in cortile, in modo tale da offrirgli luoghi freschi dove potersi riprendere ed evitare di scavare. Prendi anche in considerazione di fornirgli una cuccia più resistente alle intemperie, per lui che ama stare molto fuori casa.

Un altro motivo che spinge il cane a scavare buche è quello di scappare per cacciare piccoli animali selvatici o altri animali domestici presenti nel quartiere, ma può accadere anche perché il cane si annoia in casa.

In questo caso, è opportuno mettere un filo di ferro alla base della recinzione per evitare di far scappare Fido ogni volta. É opportuno prendersi cura di lui e non lasciare il peloso troppo a lungo da solo nel giardino. Porta bau a spasso fuori almeno due volte al giorno: ci sono ben 5 consigli per portare il cane a spasso per rendere la passeggiata perfetta.

Continuiamo la lettura dell’articolo per scoprire altri preziosi consigli per dire basta a buche in giardino!

Fido e l’abitudine di scavare buche: altri consigli efficaci

Ci sono altri metodi per impedire al peloso domestico di scavare buche in continuazione, perché questa pratica ripetuta nel tempo può causare problemi a noi e al terreno che dobbiamo, poi, risistemare. Vediamo, più avanti, come ottenere l’attenzione di Fido e distrarlo per un po’ dal desiderio di scavare.

Come abbiamo detto, c’è un motivo di base che è legato all’istinto naturale nel cane, che lo può spingere ad assumere comportamenti come quello di scavare in modo compulsivo.

In generale, il cane può scavare buche per seppellire il proprio cibo che non è intenzionato a mangiare subito e per proteggerlo dagli altri animali o dal padrone che vorrebbe gettarlo via. Inoltre, Fido può decidere di seppellire anche i suoi giocattoli, così come le ossa.

Allora, meglio limitare la quantità dei suoi giocattoli a disposizioni, così da non averne troppi da poter nascondere. Evitiamo che il cane porti ossa e giochi fuori in giardino, così da non lasciargli l’opportunità di seppellirli dopo aver giocato.

Devi stimolare la mente del tuo peloso domestico, proponendogli giochi con la palle, il frisbee e allenamenti fisici che lo tengano stimolato e occupato anche con la mente.

Potrebbe trattarsi, però, di una abitudine difficile da togliere nel proprio bau. Perciò, bisogna assicurarsi di limitare l’accesso alle zone scavabili in cortile o in giardino, tenendole sempre sotto una buona supervisione.