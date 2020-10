Da venerdì e nel corso del weekend l’anticiclone africano in espansione sull’Italia farà arrivare, in anticipo di una decina di giorni, la tradizionale estate di san Martino. Il sole e il clima mite che caratterizzeranno questo periodo su quasi tutto il Paese, non saranno però presenti sulla zona più popolosa d’Italia: la Pianura Padana. Ciò è dovuto al ritorno della nebbia. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che da oggi e almeno per altri 7 giorni l’Italia sarà protetta dall’anticiclone africano che dal deserto algerino si sta espandendo su tutto il bacino del Mediterraneo.

Fonte