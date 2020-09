L’imminente weekend sarà sotto la pioggia per molte delle nostre regioni. Il motivo è da ricercare nell’intensa attività della depressione d’Islanda (centro motore delle perturbazioni) che da qualche giorno si è rinvigorita a tal punto da inserire il nostro Paese in un corridoio instabile dove scorrono numerosi fronti perturbati. Nei mesi autunnali non è così strano che si verifichino precipitazioni abbondanti o sotto forma di nubifragio, le cosiddette “bombe d’acqua”. L’autunno eredita infatti dall’estate una superficie dei mari piuttosto surriscaldata e tale calore fornisce l’energia necessaria per la genesi di intense celle temporalesche, qualora dell’aria fredda interagisca con l’atmosfera.

