L’alta pressione che sta caratterizzando il tempo di questi giorni riuscirà a proteggere tutto il Paese fino a giovedì, infatti da venerdì perderà potenza a partire dal Nord per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che fino a giovedì il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni a parte qualche nube in più (al Nord) sui rilievi e su alcuni tratti della Pianura Padana. Da venerdì il flusso perturbato Nordatlantico scenderà di latitudine raggiungendo la Francia e richiamando sull’Italia venti di Scirocco e Libeccio che accompagneranno una perturbazione. Il tempo peggiorerà su Alpi, Prealpi e infine medio/alte pianure del Nord con rovesci temporaleschi via via più intensi e forti dal pomeriggio/sera. Particolare attenzione dovrà essere presa sui rilievi di Piemonte e Lombardia dove sono previsti nubifragi. Sul resto d’Italia il sole sarà prevalente e il clima caldo, a tratti molto caldo. Nel corso del weekend la perturbazione attraverserà il Centro-Nord.

