Meteo Torino Parco Valentino

La giornata di lunedì 15 dicembre a Torino Parco Valentino sarà caratterizzata da pioggia anche abbondante, con temperature comprese tra 2°C e 9°C. Secondo le ultime rilevazioni della stazione meteo di Torino Caselle, alle ore 20:50 la situazione attuale è caratterizzata da nubi sparse di passaggio e una temperatura di 6°C, con venti assenti. La rilevazione radar delle ore 21:00 segnala precipitazioni assenti.

Per le prossime ore, le previsioni meteo indicano un cielo coperto con una temperatura di 5°C e venti deboli provenienti da Est-Nord-Est. La giornata di lunedì 15 dicembre sarà caratterizzata da diffusa nuvolosità al mattino, nuvolosità innocua al pomeriggio e molto nuvoloso o coperto alla sera. La temperatura massima sarà di 9°C alle ore 12, mentre la minima sarà di 2°C alle ore 1.

Per martedì 16 dicembre, la previsione indica pioggia con una temperatura massima di 5°C alle ore 23 e minima di 3°C alle ore 9. I venti saranno deboli provenienti da Nord-Nord-Ovest al mattino e da Sud-Ovest al pomeriggio. Mercoledì 17 dicembre sarà caratterizzato da condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature comprese tra 5 e 11°C e venti deboli provenienti da Sud-Sud-Ovest al mattino.

