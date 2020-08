Anticiclone in rinforzo nel weekend di Ferragosto. Oggi, infatti, l’anticiclone africano si indebolirà temporaneamente al Nord, favorendo lo sviluppo di numerosi temporali, mentre al Centro-Sud continuerà a rimanere bel saldo. Nel weekend tornerà a rinforzarsi anche sulle regioni settentrionali. Il team del sito iLMeteo.it avverte quindi che oggi, venerdì, temporali con locali grandinate e colpi di vento interesseranno gran parte dei settori alpini e prealpini e in serata anche le pianure del Triveneto. I fenomeni potrebbero risultare di forte intensità. Altri temporali potrebbero scoppiare anche sull’Appennino centrale (specie in Umbria). Nel corso del weekend l’atmosfera tornerà più stabile grazie al rinforzo dell’anticiclone. La giornata di Ferragosto quindi trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni, il cielo, a parte qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi, si presenterà sereno. Domenica 16 tornerà a presentarsi un po’ di instabilità sull’arco alpino con il ritorno di qualche temporale pomeridiano, continuerà ad essere soleggiato sul resto d’Italia. Le temperature non subiranno particolari variazioni, se non una lieve diminuzione nella giornata di venerdì.

