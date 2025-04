Meteo, settimana di Pasqua sotto la pioggia. E a Pasquetta? Le previsioni

La settimana di Pasqua si preannuncia caratterizzata da maltempo. Secondo le previsioni per domenica 20 aprile, è atteso un deterioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare in alcune regioni. Il maltempo inizierà già dalla domenica delle Palme (13 aprile) a causa di un fronte freddo polare in arrivo dal Nord Atlantico, con pioggia che continuerà anche nelle prime ore di lunedì 14 aprile. Le regioni più colpite saranno Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana, dove c’è il rischio di allagamenti e frane in aree montuose e collinari.

Nei giorni seguenti, iLMeteo.it segnala il passaggio di ulteriori fronti instabili che potranno dar vita a un ciclone sui mari italiani. Le giornate di martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 aprile saranno particolarmente critiche, con abbondanti piogge attese al Centro-Nord e in Campania. I temporali non si protrarranno per tutta la giornata, ma si alterneranno a momenti di sole e improvvisi acquazzoni. Tuttavia, si deve prestare attenzione al rischio di eventi meteorologici estremi, come nubifragi e grandinate, dovuti all’interazione tra masse d’aria di origini diverse.

Dopo una breve pausa con condizioni asciutte e soleggiate prevista per venerdì 18 e sabato 19 aprile, il maltempo potrebbe ripresentarsi durante le festività pasquali, compromettendo le giornate di Pasqua e Pasquetta con probabili temporali.