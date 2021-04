Pioggia, vento e nevicate anche in pianura. L’inverno ha fatto irruzione sull’Italia, a cominciare dal Nord per poi estendersi anche al Centro e al Sud. Mercoledì e giovedì il cielo tornerà a migliorare per poi coprirsi di nuove di nuvole nel weekend.

Le previsioni per i prossimi giorni

Venti freddi di Bora sul Nord-este e grandine anche sul Friuli Venezia Giulia, il vicentino, il pavese e il piacentino. Neve anche a bassa quota sui rilievi friuliani, su Trieste e sulla relativa costa. Ma le nevicate potrebbero estendersi anche ad alcune pianure dell’Emilia orientale e della Romagna. Piogge anche al centro, ad esempio sulla Toscana e il Lazio, capitale compresa.

Poi il freddo investirà in maniera più decisa anche l’Umbria, l’Abruzzo e le Marche con temporali, rovesci e neve fino ai 500-600 metro. Nubi e pioggia arriveranno fino in Campania e Calabria.

Col passare delle ore il tempo migliorerà al Nord mentre resterà peggiore al Sud. E così inizierà anche il mercoledì, ancora zoppicante sul fronte meteorologico. Attenzione però alle temperature molto basse, fino a 0 gradi, nelle regioni settentrionali.

Giovedì il cielo si rischiarerà su tutta l’Italia, ma sarà una breve pausa: da venerdì e per tutto il weekend torneranno a coprirsi di nubi.