Il maltempo imperverserà anche nei prossimi giorni aull’intera penisola. Le piogge tra stasera e domani raggiungeranno anche l’estremo Sud.

Tra la fine di domani e la giornata di venerdì, il clima mite lascerà il posto al gelo: le temperature crolleranno la neve arriverà anche a quote basse. In questo contesto si inserisce l’arrivo di una nuova perturbazione che andrà a sfiorare il Nord-Ovest per poi interessare più direttamente le regioni del Centro e la Sardegna nel corso della giornata di venerdì e sabato quelle meridionali.

In particolare il servizio metereologico dell’Aeronautica militare prevede venerdì nuvolosità diffusa sul settore occidentale e sull’Emilia-Romagna, con precipitazioni deboli ma diffuse, in prevalenza nevose sulle aree montuose e anche a bassa quota su Piemonte, Lombardia e Liguria, in graduale attenuazione serale; cielo sereno o poco nuvoloso altrove con velature sempre più compatte dal pomeriggio.

Al centro e in Sardegna addensamenti consistenti su tutte le regioni peninsulari con fenomeni in formazione dal primo pomeriggio, nevosi sulle zone appenniniche e pedemontane, in estensione anche anche al resto di Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo dalla tarda sera; nuvolosità variabile a tratti intensa sull’isola con piogge e temporali nella seconda parte della giornata.

Al sud e in Sicilia: sempre venerdì poche nubi sulla Sicilia in aumento serale con piovaschi in nottata; estesa copertura nuvolosa altrove con deboli precipitazioni su Basilicata e Calabria tirreniche al mattino, in intensificazione dalla sera con nevicate lungo la dorsale appenninica di Molise, Campania e Basilicata.

Sabato è previsto maltempo con fenomeni sparsi al Centro-sud e neve anche a quote molto basse, in miglioramento pomeridiano al centro e in serata su Campania, Molise e Puglia settentrionale; poche nubi e tempo stabile al Nord.

Domenica locali fenomeni su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, nevosi anche a quote basse, stabile e ben soleggiato sul resto d’Italia.