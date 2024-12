Meteo, previsioni e tendenze da Capodanno all’Epifania

La Notte di San Silvestro si preannuncia asciutta e serena in Italia, secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it. Si attende una fine del 2024 e un inizio del 2025 caratterizzati dall’anticiclone delle Azzorre, che comporta stabilità ma anche stagnazione degli inquinanti e nebbie in pianura. Dopo giornate con buona visibilità, è previsto un peggioramento in val Padana e nelle valli del Centro con nebbie notturne anche fitte; quindi, si consiglia prudenza durante il brindisi di mezzanotte.

Le previsioni meteorologiche indicano che, oltre alle nebbie, il tempo sarà favorevole in montagna con temperature superiori alla media stagionale. Tuttavia, le vallate e le pianure potrebbero registrare gelate a causa di un’inversione termica marcata, con lo zero termico che salirà fino a 2700 metri. Nelle prossime ore ci sarà prevalentemente sole, sebbene con foschie al Nord e nelle regioni adriatiche; in Liguria e sulla Sardegna meridionale si prevede un aumento della nuvolosità, accompagnato da pioviggini localizzate e poco significative.

All’inizio del 2025, l’alta pressione persisterà, ma si dovranno fare attenzione alle nebbie mattutine e a qualche aggiunta di nubi in Toscana. Il primo fronte perturbato dell’anno sarà previsto tra giovedì e venerdì, con fenomeni attesi sulle Alpi e tra Toscana e Lazio. Si preannuncia però un inizio d’anno con molta incertezza meteorologica, specialmente intorno all’Epifania, quando ci potrebbe essere un abbassamento generale delle temperature.

Il brindisi di mezzanotte avverrà in diverse condizioni in Italia: a Torino, il cielo sarà prevalentemente stellato con 1°C; a Milano, Bologna e Venezia saranno presenti nebbie e 2-3°C; a Firenze, il brindisi sarà tranquillo con 4°C; a Roma si attendono più nubi e 7°C; a Napoli, foschia e 9°C; a Cagliari infine, il cielo sarà grigio con 12°C. Complessivamente, il 2024 si chiuderà come l’anno più caldo della storia, e rimane da vedere cosa riserverà il nuovo anno.

Martedì 31, il Nord avrà bel tempo con nebbie in pianura, il Centro sarà soleggiato, e il Sud godrà di bel tempo. Mercoledì 1, possibili nebbie al Nord, soleggiato al Sud. Giovedì 2, nubi sparse e piovaschi in Liguria. Sono attese due perturbazioni.