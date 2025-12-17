Meteo Piemonte: neve e pioggia in arrivo

Torino, 16 dicembre. Dopo un weekend di sole e temperature miti che ha favorito lo shopping natalizio, il meteo in Piemonte è pronto a una brusca svolta. A partire dalla serata di lunedì 15 dicembre è atteso un rapido peggioramento, con piogge diffuse e nevicate anche a bassa quota su gran parte della regione. L’alta pressione che ha dominato le ultime settimane si sta spostando verso l’area balcanica, lasciando spazio a una perturbazione in arrivo dalla Penisola Iberica.

Le precipitazioni interesseranno tutto il Piemonte, con fiocchi attesi soprattutto nel basso Piemonte e lungo il confine con la Liguria, mentre sull’arco alpino sono previsti accumuli fino a 10 centimetri. Nel Torinese non si escludono episodi di neve a quote più basse, accompagnati da un generale calo delle temperature: a Torino le massime non dovrebbero superare i 6 gradi.

Il maltempo sarà però di breve durata. Da mercoledì 17 dicembre è previsto un miglioramento a partire dal pomeriggio, con schiarite e temperature in lieve aumento. Giovedì e venerdì il tempo dovrebbe mantenersi stabile e soleggiato, salvo locali nebbie mattutine. Resta invece l’incertezza per il prossimo weekend, quando nuove perturbazioni potrebbero riportare condizioni instabili su tutto il Piemonte.