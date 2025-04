Meteo Pasqua, Italia divisa tra pioggia e sole: le previsioni

Pasqua si presenta con condizioni meteorologiche contrastanti in Italia. Il 20 aprile, le previsioni indicano maltempo al Nord e sole al Sud. A Milano e Torino si prevede pioggia, mentre a Roma, Napoli e Palermo il clima sarà più favorevole. Sebbene le temperature stiano aumentando, soprattutto le minime, la festività si caratterizza per un netto contrasto tra le regioni settentrionali e meridionali.

Per sabato 19 aprile, ci sarà un miglioramento generale, ma non abbastanza per garantire una giornata di sole al Nord, dove la pioggia potrebbe colpire nuovamente, specialmente in Piemonte. Nel Centro e nel Sud, il cielo sarà nuvoloso, ma con un ridotto rischio di pioggia, e il sole, anche se non predominante, contribuirà ad innalzare le temperature nelle ore centrali della giornata.

Durante la domenica di Pasqua, l’Italia si dividerà definitivamente. Al Nordovest, una perturbazione atlantica porterà pioggia a partire dalle prime ore del 20 aprile, interessando Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e alcune zone della Lombardia occidentale. La Sardegna non sarà risparmiata, subendo un peggioramento nel corso della giornata, così come le zone interne della Toscana. Al contrario, il Centro e il Sud vivranno una primavera piena; se Lazio e Campania dovranno affrontare qualche nube innocua, il cielo sarà ampiamente sereno in Puglia, Calabria e Sicilia. In sintesi, Pasqua si presenta come una giornata contrapposta tra pioggia e sole nelle diverse regioni italiane.