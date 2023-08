Meteo oggi, maltempo da Roma a sud-est: 5 agosto di pioggia

Il ciclone Circe porta pioggia e vento oggi in diverse regioni d’Italia, alle prese col maltempo. La giornata del 5 agosto è segnata dall’allerta meteo in varie zone del Paese, mentre l’estate va in pausa per almeno 24 ore. Nella tarda mattinata, un violento temporale si è abbattuto su Roma – fino al litorale – prima che il maltempo si estendesse a tutto il Lazio, con effetti in particolare nella provincia di Frosinone e nella zona di Cassino. Nel corso del pomeriggio, il peggioramento si è spostato gradualmente verso sud-est, investendo Abruzzo, Molise e Puglia. Il quadro meteo è caratterizzato anche da un netto calo delle temperature, che all’inizio del weekend si avvicinano più all’autunno che all’estate.