E’ in arrivo un’intensa perturbazione atlantica che nel weekend dividerà l’Italia in due: temporali violenti prima al Nord e poi anche al Centro, caldo record al Sud. Le piogge forti arriveranno prima sull’arco alpino, poi le precipitazioni aumenteranno di intensità a partire dal pomeriggio e in serata quando ci saranno nubifragi soprattutto sui rilievi di Lombardia, Piemonte settentrionale e Alto Adige.

Domani sono previsti rovesci temporaleschi su gran parte delle regioni settentrionali, con maggior violenza su Alpi e Prealpi, ma temporali con piogge abbondanti colpiranno anche tutta la Pianura Padana e la Liguria. Sul resto d’Italia, il soffiare di venti meridionali (scirocco e libeccio) favorirà invece un incremento delle temperature con punte di 35-36 gradi.

Domenica, il maltempo si estenderà a Toscana, Umbria e Lazio settentrionale (possibile temporale anche a Roma) ma continuerà a piovere su tutto l’arco alpino e prealpino. Al sud invece il gran caldo farà bollire molte regioni, ma soprattutto la Puglia dove si toccheranno i 39-40 gradi. Temperature in sensibile diminuzione invece al nord con non più di 22-24 gradi al nord ovest (ma fino a 36 gradi in Emilia).

All’inizio della prossima settimana il tempo subirà un nuovo peggioramento destinato a interessare soprattutto il centro e il nord est con piogge abbondanti (lunedì). Dopo una temporanea pausa attesa per martedì – più sole ovunque – una nuova perturbazione, collegata alla formazione di un vortice ciclonico, investirà nuovamente il Nord, il Centro e infine anche il Sud. Le temperature subiranno una diminuzione generale su tutta l’Italia con valori addirittura sotto la media del periodo. Dal 1 settembre anticipo in tutti i sensi dell’autunno.