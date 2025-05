Meteo Italia: sole e temporali, cambia dal 28 maggio

Oggi, lunedì 26 maggio, l’Italia è sotto l’influenza di un anticiclone di origine azzorriana, garantendo condizioni di tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Sud. Al Nord, si registrano nubi sparse con un basso rischio di pioggia nelle ore mattutine, ma dal pomeriggio potrebbero manifestarsi acquazzoni o temporali di calore sui rilievi. Le temperature aumenteranno, rimanendo comunque gradevoli, con massime tra i 24 e 27°C e picchi di 28-30°C in alcune zone della Puglia e Sardegna.

Durante i prossimi giorni, l’anticiclone potrebbe essere disturbato da correnti fresche in arrivo dal Nord Europa, portando a un aumento dell’instabilità entro martedì 27 giugno. Si prevede una “zona di convergenza” tra masse d’aria calda e fredda, con forti temporali, in particolare in Lombardia, dove potrebbero verificarsi fenomeni intensi, incluso la grandine.

Una possibile ripresa meteo è attesa da mercoledì 28, quando un nuovo anticiclone di origine africana potrebbe portare a un significativo aumento delle temperature, superando i 30°C al Centro-Sud nei giorni successivi (31 maggio e 1 giugno). Tuttavia, le ondate di calore africano tendono a essere brevi, specialmente al Nord, dove sono previsti cambiamenti già a partire dal 1° giugno.

Dettagli previsionali:

– Lunedì 26: Nord soleggiato, temporali pomeridiani; Centro e Sud con bel tempo e caldo.

– Martedì 27: Temporali forti al Nord; rovesci al Centro; nubi e rare piogge al Sud.

– Mercoledì 28: Bel tempo e caldo in aumento in tutta Italia. Tendenza a sole e temperature in crescita.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com