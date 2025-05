Meteo Italia: Sole e Caldo in Arrivo, Ma Rischio Tempeste!

Oggi, domenica 25 maggio, l’alta pressione delle Azzorre porta sole su tutta Italia, con temperature che raggiungono i 22-23°C al Nord, 24-25°C al Centro e 26°C in Sardegna. Tuttavia, nella prima parte della prossima settimana si prevede un cambiamento a causa di correnti instabili in arrivo dal Nord Europa. In particolare, Nord Italia e parte del Centro, soprattutto il versante Adriatico, potrebbero sperimentare condizioni di "zona di convergenza" tra masse d’aria calda e fredda. Questo scenario aumenta il rischio di eventi meteorologici estremi, come nubifragi e grandinate.

Dopo queste perturbazioni, da venerdì 30 maggio, si attendono temperature in aumento, con ondate di caldo che potrebbero superare i 28-30°C in diverse regioni italiane.

Previsioni dettagliate per i prossimi giorni:

Domenica 25 : Soleggiato al Nord, poco nuvoloso al Centro, nubi e schiarite al Sud con vento.

: Soleggiato al Nord, poco nuvoloso al Centro, nubi e schiarite al Sud con vento. Lunedì 26 : Soleggiato e più caldo su tutto il territorio; possibilità di temporali nel pomeriggio al Nord.

: Soleggiato e più caldo su tutto il territorio; possibilità di temporali nel pomeriggio al Nord. Martedì 27 : Rischio di temporali al Nord, brevi rovesci al Centro e piogge in Campania, Puglia e Basilicata, con sole altrove.

: Rischio di temporali al Nord, brevi rovesci al Centro e piogge in Campania, Puglia e Basilicata, con sole altrove. Tendenza: Ultimi temporali giovedì, seguito da un anticipo d’estate.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com