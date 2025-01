Meteo, Italia ‘intrappolata’ tra due cicloni africani: dove e quando colpiranno

L’Italia è attualmente colpita da maltempo a causa di due cicloni nordafricani. Il primo ciclonico, in movimento verso nord, sta già causando precipitazioni su tutto il territorio nazionale, con un secondo ciclone in arrivo dalla Libia previsto per lunedì. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo di www.iLMeteo.it, si prevedono rovesci e temporali intensi in Sardegna, nord Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Abruzzo meridionale, con fenomeni particolarmente intensi in Calabria, Puglia e Sardegna orientale.

Il primo ciclone rimarrà attivo grazie a un flusso atmosferico caldo e umido che si estende dal Senegal al Tirreno, mentre un blocco di alta pressione tra Polonia e Grecia impedisce uno spostamento del ciclone verso est. Questo manterrà il maltempo intrappolato nel Mediterraneo centrale fino a martedì, con attese di venti forti e mari agitati, con onde elevate (fino a 6-7 metri) nelle aree dello Ionio e intorno alla Sardegna. La situazione climatica quindi rimane ciclonica e turbolenta.

Domenica 19 il cielo sarà nuvoloso ovunque, con piogge previsti in Sardegna e piogge sparse nel resto delle regioni, in particolare al Nord-Ovest e sulla fascia tirrenica, intensificandosi al Sud nel pomeriggio. Lunedì, il primo ciclone rimarrà sulla penisola, mentre un nuovo vortice si formerà sul Mar Ionio, portando piogge moderate e a tratti forti tra Sicilia e Calabria. Si raccomanda attenzione per i maltempo, poiché il secondo ciclone nordafricano porterà ulteriori disagi alle regioni meridionali.

Dal martedì, il blocco di alta pressione tra Polonia e Grecia sarà in fase di dissoluzione, consentendo l’ingresso di perturbazioni atlantiche da ovest, il che significa che le piogge potrebbero proseguire.

Per quanto riguarda la previsione specifica:

– Sabato 18 si prevede un iniziale tempo soleggiato al Nord, che poi peggiorerà in serata, mentre il Centro subirà maltempo in Sardegna e piogge sparse, e al Sud si prevede intenso maltempo dalla Calabria verso Basilicata e Puglia.

– Domenica 19, il Nord avrà cielo coperto e piogge, il Centro vedrà piogge in Sardegna, e al Sud un peggioramento sulla Calabria ionica.

– Lunedì 20, ci saranno precipitazioni moderate al Nordovest e nevicate a 700 metri.

In generale, ci si aspetta un graduale miglioramento dal martedì pomeriggio, seguito da una nuova perturbazione atlantica da mercoledì sera fino a sabato.