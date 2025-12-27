Meteo Italia gennaio

Un grosso anticiclone di blocco si affermerà sul nord Atlantico, favorendo una discesa di aria artica marittima verso il cuore dell’Europa e l’Italia. La traiettoria precisa dell’aria fredda verso il Bacino centrale del Mediterraneo determinerà la formazione di un minimo secondario, che a sua volta influenzerà la distribuzione dei fenomeni.

I modelli probabilistici prevedono quattro possibili scenari per i primi giorni del nuovo anno. La maggiore probabilità vede un ingresso dell’aria fredda da nordest con lo sviluppo di un minimo secondario sulle regioni centro-settentrionali, in successiva evoluzione verso le regioni meridionali.

Tuttavia, nelle analisi probabilistiche del periodo successivo, gli scenari divergono con due visioni dalle conseguenze diverse in termini di fenomenologie per l’Italia. Nel primo scenario, l’ingresso dell’aria fredda è più diretto e le fenomenologie sono concentrate al sud e lungo l’Adriatico. Nel secondo scenario, l’ingresso dell’aria fredda è più occidentale con un minimo che potrebbe svilupparsi più a ovest e coinvolgere nel maltempo anche le regioni settentrionali.

Data l’incertezza previsionale, non è possibile dare l’evoluzione per scontata, ma è atteso un deterioramento delle condizioni meteo con l’arrivo su parte dell’Italia di pioggia, vento e nevicate che potrebbero cadere fino a bassa quota. Saranno forniti ulteriori aggiornamenti.