I temporali che lunedì 17 hanno scorrazzato a macchia di leopardo su tutto il Nord e parte del Centro Italia, nella giornata odierna tenderanno a esaurirsi. La pressione è in procinto di aumentare nuovamente e da giovedì prenderà il via una nuova ondata di caldo africano. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi, martedì, alcuni temporali viaggeranno dalla Liguria verso l’Emilia occidentale, la Toscana, alcune zone del Triveneto e le regioni adriatiche centrali, localmente pure sulla Puglia. Il tempo sarà soleggiato sul resto d’Italia, soprattutto al Sud e sulle Isole Maggiori. Come annunciato, da mercoledì l’alta pressione comincerà ad avanzare decisa anche al Nord; la giornata sarà prevalentemente soleggiata, il caldo sarà ancora gradevole e non eccessivo. Sarà da giovedì che masse d’aria direttamente dal cuore del Sahara si dirigeranno verso il Mar Mediterraneo e dopo essersi caricate di umidità, invaderanno l’Italia. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato su tutte le regioni e le temperature cominceranno a salire vertiginosamente.

Fonte