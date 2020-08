Temperature roventi con picchi fino a 42 gradi e caldo afoso con una percentuale che, in alcune città, arriverà a sfiorare l’80%. E’ l’ultima ondata di calore di agosto. L’Anticiclone nord-africano, dunque, si rinforza nuovamente sul Mediterraneo centro occidentale e successivamente si espanderà anche verso l’Europa centrale, e avrà il suo apice domani, sabato 22 agosto, e si manifesterà con temperature eccezionalmente alte soprattutto sulla Sardegna. Ma buona probabilità entro martedì l’ondata di calore si esaurirà anche sul resto del Paese.

Il caldo in questo weekend di fine estate avrà numeri di capogiro. Partendo dal Nord, oltre al bel tempo, si registreranno picchi fino a 37/38°C a Bologna, Ferrara e nel mantovano, 34/35°C a Bolzano e solo qualche grado in meno a Milano e Torino con punte comunque prossime ai 33/34°C. Andrà un po’ meglio esclusivamente lungo le coste dove registreremo punte di 29/31°C come a Genova, Venezia e Trieste. Il grande caldo si farà sentire anche al Centro con 37/38°C a Firenze, 36/37°C Perugia e 34/35°C a Roma. E lungo i litorali si raggiungeranno massime di tutto rispetto, intorno ai 34/35°C come ad Ancona ad esempio. Caldo anche al Sud con temperature oltre la soglia dei 33/34°C come a Napoli, Palermo e Bari. Farà più caldo in Puglia (foggiano e tarantino) dove si arriverà fino a 38/39°C. Attenzione però, sul gradino più alto del podio troveremo le zone interne della Sardegna, in particolare l’area più meridionale dell’isola, dove la colonnina di mercurio potrà addirittura schizzare fino a toccare valori prossimi ai 41/42°C.

Allerta per rischio incendi a Palermo. Il sistema nazionale di allarme relativo alle ondate di calore, infatti, comunica che è previsto un livello di allerta 1 (su una scala massima di 3) per le giornate di oggi e sabato, con temperature massime percepite fino a 35 gradi. Per quanto riguarda il rischio incendi, la Protezione civile regionale mantiene per Palermo, come per tutta la Sicilia, il livello arancione di “preallerta”.

Ma quanto durerà questo gran caldo? Gli esperti de ilmeteo.it spiegano che “sembra ormai confermato che già da domenica il flusso più fresco nord-atlantico scenderà di latitudine pronto a stemperare la grande calura, a suon di temporali, ad iniziare dal Nord per poi abbassare i termometri, con l’inizio della nuova settimana, anche al Centro-Sud”.