Il grande caldo sta per cedere il passo ad aria più fresca. E dalle prime ore di domani, lunedì 16 agosto, sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolar modo sui rispettivi settori settentrionali. La Protezione civile prevede fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio temporali sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia e Piemonte.

Gli esperti di ilMeteo.it parlano di “anticiclone africano in ritirata” e preannunciano un crollo delle temperature fino a 12°C, all’indomani della rovente domenica di Ferragosto. Il cambiamento più evidente sul fronte climatico lo registreremo tra le giornate di martedì 17 e mercoledì 18 quando la bolla d’aria calda africana si sgonfierà improvvisamente minacciata da aria ancora più fresca pronta a provocare un netto e deciso calo termico dapprima al Centro-Nord ed in seguito anche al Sud. Entro mercoledì sera le temperature, specialmente al Nord, potranno perdere parecchi gradi fino a 10-12°C regalandoci così un contesto climatico decisamente meno caldo, con una qualità dell’aria nettamente più salubre e gradevole.

Le previsioni per i prossimi giorni

Lunedì 16 agosto

Alpi e Prealpi saranno teatro di alcuni temporali anche forti che colpiranno soprattutto i rilievi lombardi e il Trentino Alto Adige per poi spostarsi verso le alture del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Qui l’ingerenza temporalesca potrà inoltre sconfinare verso le aree di alta pianura accompagnata anche da locali grandinate e forti raffiche di vento. Inizieranno poi un po’ a calare le temperature al Nord mentre il sole e la calura avvolgeranno ancora il resto del Paese.

Martedì 17 agosto

Altro passo avanti verso un contesto meteo-climatico decisamente meno caldo al Centro-Nord. L’attività temporalesca si limiterà ad interessare solo alcune aree dell’Emilia Romagna e il comparto appenninico umbro-marchigiano, mentre un rinforzo dei venti di Maestrale porrà fine alla grande calura che si limiterà a resistere solo su alcuni tratti del Mezzogiorno dove la situazione meteorologica cambierà comunque il giorno dopo.

Mercoledì 18 agosto

Mentre al Centro-Nord tornerà tutto tranquillo, ci sarà spazio per qualche forte temporale anche su Campania e Basilicata specialmente a ridosso della dorsale appenninica. Il tutto ovviamente sarà accompagnato da un generale calo termico seppur più contenuto rispetto al resto del Paese.