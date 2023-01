Meteo, Giuliacci: "Weekend con freddo pungente e neve". Le previsioni

“Nel weekend ci sarà un freddo pungente in tutta Italia, con temperature in generale al di sotto della norma, e quindi le condizioni giuste per la neve“. Lo ha detto all’Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci sottolineando che “alcune città che potrebbero vedere la neve nel weekend: Bologna, Rimini, Ancona, Perugia, Pescara, L’Aquila, Campobasso, Potenza”.

“Nevicherà fino a quote molto basse, a tratti anche in pianura e lungo le coste, su Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Piogge sparse al Sud e Isole con neve oltre 500-800 metri in montagna. – ha aggiunto ancora Giuliacci – Solo domenica neve a quote molto basse anche in Emilia, mista a pioggia anche in pianura. Weekend caratterizzato anche da molto vento al Centro-Sud, specie sabato”.