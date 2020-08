L’estate sta per finire? “Nei prossimi giorni sull’Italia tornerà a governare un promontorio di alta pressione. Fino a giovedì l’anticiclone garantirà giornate soleggiate e via via più calde con temperature fino a 32-34°C su tutta Italia. Questa fase di bel tempo però verrà interrotta bruscamente da venerdì a causa dell’approfondirsi di una saccatura Nordatlantica che riuscirà a raggiungere l’Italia, anticipando così la fine dell’estate” avvisa il team del sito www.iLMeteo.it spiegando “che il bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso caratterizzerà le giornate fino a giovedì”.

Fonte