Finalmente avremo un week end di bel tempo, con temperature al di sopra dello zero quasi ovunque, a eccezione di alcune zone degli Appennini centrali e delle Alpi orientali. Il poco vento porterà un po’ di nebbia, soprattutto in Pianura Padana. Anche il sole non sarà sempre splendente, ma velato da qualche nube. Nel complesso però il tempo sarà finalmente adatto a trascorrere il fine settimana all’aperto, anche se le regole sui colori delle Regioni non sempre permetteranno gite troppo lontano da casa. Di giorno le temperature raggiungeranno al centro-sud i 15 gradi circa e la parte più rigida dell’inverno sembra ormai alle spalle

Anche la settimana prossima si prevede tempo piuttosto bello, anche se con qualche nuvola. Le temperature resteranno di poco inferiori alla media del periodo. Probabilmente torneranno in linea con la stagione all’inizio di marzo. Per quanto non del tutto affidabili, le previsioni della prima settimana del prossimo mese continuano a tendere verso il bel tempo.