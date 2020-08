Fino a venerdì un temporaneo cedimento della pressione sulle regioni settentrionali provocherà lo sviluppo di temporali forti che colpiranno principalmente i settori alpini e localmente anche quelli prealpini. Nel weekend di Ferragosto invece l’anticiclone si rinforzerà. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che sia giovedì sia venerdì nelle ore pomeridiane e serali potrebbero scoppiare forti temporali su gran parte dei settori alpini e prealpini, localmente anche sull’Appennino settentrionale (piacentino e parmense). Le piogge intense potrebbero provocare improvvise frane. Non è escluso che qualche temporale possa sconfinare fin sulle zone pianeggianti della Pianura Padana. Sul resto d’Italia il sole e il caldo saranno prevalenti. Da sabato 15 una provvidenziale rimonta dell’anticiclone favorirà un tempo più stabile e soleggiato anche sull’arco alpino. Bel tempo quindi e temperature in ulteriore aumento con picchi di 40-42°C sulle zone interne siciliane e sarde, fino a 35-38°C al Centro-Sud peninsulare e non oltre i 35°C al Nord. Domenica 16 continuerà l’azione protettrice dell’alta pressione, anche se sulle Alpi potrebbero tornare a scoppiare alcuni brevi temporali di calore. Temperature in ulteriore aumento, soprattutto al Sud. Assieme al caldo si farà sentire pure l’afa che creerà disagi fisici soprattutto alle persone più deboli (bambini, anziani e malati). Suggeriamo di non uscire nelle ore più calde (dalle 12 alle 18 circa).

