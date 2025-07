Meteo del fine settimana: stabilità e possibili temporali

Nel weekend si prevedono condizioni atmosferiche per lo più stabili e caratterizzate da alta pressione. Tuttavia, un rapido fronte freddo potrebbe causare momenti di instabilità tra il pomeriggio di oggi e la notte.

Secondo le previsioni meteorologiche fornite da Osmer, la giornata di oggi si presenterà con cielo prevalentemente sereno o leggermente nuvoloso. I venti saranno deboli, con prevalenza di brezza per gran parte della giornata. Tuttavia, nella serata e nella notte, c’è la possibilità di rovesci o temporali, in particolare nelle zone orientali, sebbene i dettagli sull’evoluzione meteorologica rimangano in parte incerti.

Le temperature sono previste variabili, con minime oscillanti tra 16 e 19 gradi e massime che raggiungeranno i 29-32 gradi.