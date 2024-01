Meteo, anticiclone Zeus ancora sull'Italia: le previsioni di oggi

Inverno ‘sottotono’ e sole sull’Italia con cielo sereno, ma anche nebbia e ghiaccio, per effetto del super anticiclone africano Zeus che continuerà il suo percorso sulla penisola almeno fino ai primi dieci giorni di febbraio. Quando, forse, arriverà una perturbazione atlantica a rovinare il Carnevale. Questo il quadro meteo sull’Italia delineato dagli esperti per la giornata di oggi, 31 gennaio, e per i prossimi giorni.

I quattro aspetti dell’anticiclone Zeus: cosa dicono gli esperti

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, si sofferma su quattro aspetti importanti e in gran parte negativi provocati dalla presenza dell’anticiclone. Partiamo da quello positivo, ossia il sole. Nei prossimi giorni il cielo si presenterà piuttosto sereno o poco nuvoloso, specie da venerdì e per tutto il primo weekend di febbraio con temperature piacevoli e fino a 15-17°C di giorno al Centro-Sud e anche in montagna. Il primo aspetto negativo invece è la nebbia che sulla Pianura Padana si presenterà fitta al mattino e in alcuni casi anche persistente, mantenendo così le temperature piuttosto basse e di pochi gradi sopra lo zero. L’altro aspetto da non sottovalutare, anche perché ne va della nostra salute, è l’inquinamento causato dall’accumulo di polveri sottili (inquinamento dovuto a gas di scarico delle macchine, riscaldamento, industrie etc) nei bassi strati con conseguente peggioramento della qualità dell’aria in particolare intorno alle grandi aree urbane e non solo dove permarrà la nebbia.

Le grandi città del Nord si troveranno a respirare aria avvelenata per molti giorni. Infine, l’ultimo aspetto, affascinante ma decisamente strano, è la neve. Strano perchè ci troviamo in regime anticiclonico con un cielo sereno o poco nuvoloso. E allora perchè nevica su alcune zone? Questo fenomeno si verifica quando le temperature fortemente sotto lo zero (fino a -4°C sulla Pianura Padana) permettono alla nebbia di congelarsi e trasformarsi in piccoli aghi di ghiaccio che sembrando neve, si depositano al suolo imbiancando il paesaggio. Questo fenomeno si è intravisto in Emilia (parmense) ma anche sul veronese e sul padovano.

L’anticiclone africano Zeus continuerà a tenere le redini del tempo almeno fino al 10 febbraio, dopo di che potrebbe arrivare una perturbazione atlantica, pronta a rovinare il giorno di Carnevale (domenica 11).

Le previsione nel dettaglio

Mercoledì 31. Al nord: tra nebbie e nubi irregolari. Al centro: cielo irregolarmente nuvoloso. Al sud: cielo a tratti nuvoloso.

Giovedì 1. Al nord: tante nubi, meno nebbie. Al centro: cielo via via più coperto. Al sud: nubi irregolari.

Venerdì 2. Al nord: cielo poco nuvoloso salvo nebbie. Al centro: tutto sole e clima piacevole. Al sud: soleggiato e mite.

Tendenza: weekend con tantissimo sole e nebbie in Pianura Padana.