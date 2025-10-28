Meteo altalenante in Italia: ciclone di Halloween in arrivo

Il mese di ottobre si avvia verso la conclusione con un clima variabile: dopo una fase inizialmente calda e secca, si sono registrate forti piogge e temporali. Negli ultimi giorni, il meteo prevede due giorni di sole seguiti da due di pioggia. Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, conferma che questa alternanza tra sole e piogge è tipica del mese, durante il quale si possono vivire temperature estive, come i 35°C in Sicilia, seguite da i primi segnali invernali con neve sulle Alpi.

Si preannuncia l’arrivo del ciclone di Halloween, con 48 ore di tempo soleggiato e mite. Giovedì e venerdì, si prevedono piogge provenienti dall’Oceano Atlantico, che colpiranno anche Portogallo, Spagna e Francia prima di interessare l’Italia. Martedì 28 ottobre, l’alta pressione garantirà il predominio del sole, anche se potrebbero presentarsi locali addensamenti in Liguria e Calabria, con possibilità di piovaschi isolati.

Mercoledì 29, il cielo si farà nuvoloso in Toscana e al Nord, con possibilità di pioviggini durante la giornata; il vero peggioramento è atteso in serata, mentre il Centro e il Sud godranno di un tempo ancora molto piacevole, con massime fino a 22°C a Roma e Napoli.

Con l’arrivo del ciclone di Halloween, giovedì 30 e venerdì 31 saranno caratterizzati da piogge diffuse, soprattutto al Nord e lungo il fianco tirrenico, prima che l’instabilità raggiunga anche il Sud e il versante adriatico.

Dettagli previsioni:

– Martedì 28: al Nord soleggiato con nuvole in Liguria; al Centro sereno; al Sud piovaschi occasionali in Calabria.

– Mercoledì 29: al Nord nuvoloso, peggioramento in serata; al Centro nuvoloso con sole in Abruzzo e Molise; al Sud stabile e sereno.

– Giovedì 30: piogge sparse al Nord, piogge sul versante tirrenico al Centro, qualche pioggia tra Sardegna e Campania al Sud.

– Tendenza: piogge per Halloween con probabile miglioramento successivo.