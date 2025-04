Meteo 25 aprile e 1 maggio: che tempo farà a Roma per i funerali di Papa Francesco

A partire dal 25 aprile, il meteo in Italia mostra segnali di miglioramento in vista del primo maggio, grazie all’arrivo dell’anticiclone che porterà sole e temperature primaverili. Le previsioni per Roma, il giorno dei funerali di Papa Francesco, indicano un rischio pioggia scongiurato, con oltre 200.000 persone attese. Secondo il meteorologo Lorenzo Tedici, dopo settimane di maltempo, il 26 aprile sarà caratterizzato da una giornata soleggiata, con temperature intorno ai 25 gradi.

Tuttavia, nella domenica del 27 aprile, un nocciolo freddo attraverserà le Alpi occidentali, provocando piogge su Piemonte e Liguria al mattino, e nel pomeriggio su Sardegna, Toscana e Lazio, mentre sul resto d’Italia il tempo sarà gradevole. L’inizio della settimana segnerà la transizione tra aprile e maggio, con residui acquazzoni al Centro-Sud fino a martedì. Con l’avvicinarsi del ponte del primo maggio, si prevede un aumento della pressione e delle temperature.

La settimana inizierà con instabilità lunedì 28 aprile a causa di un fronte temporalesco, con particolare attenzione su Centro-Sud e isole maggiori, dove non si escludono grandinate. A partire da martedì 29 aprile, l’anticiclone Africano espanderà la sua influenza, portando stabilità e bel tempo in tutta Italia. Le condizioni di bel tempo persisteranno fino al ponte del primo maggio, con sole predominante e poche precipitazioni, eccezion fatta per i temporali su Alpi e settori adriatici. Le temperature sono attese in deciso aumento, raggiungendo punte di circa 24-25 gradi, soprattutto al Centro-Nord.