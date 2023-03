Mete Onlus e Ciss Ong alla Settimana d’Azione contro il Razzismo

Mete (Multiculturalism, Earth, Territory, Education) in partenariato con il CISS Ong (Cooperazione Internazionale Sud Sud) è stata ammessa alla XIX Settimana d’Azione Contro il Razzismo promossa con Avviso Pubblico dall’UNAR – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica con il Progetto: “Democrazia. Azioni Globali e Rispetto della Persona”. La Settimana sarà dal 20 al 26 marzo 2023. “Una Agenda ricca di iniziative socio-educative ed attività culturali, artistiche legate alla danza. In presenza ed online, in spazi pubblici, scolastici, culturali e di aggregazione sociale coinvolgiamo persone appartenenti a diversi popoli per confrontarsi sul concetto di “Democrazia”, affrontando aspetti legati al rispetto della persona ed alle azioni globali volte a tutelare la convivenza civile in ciascun Paese. Affronteremo, anche, l’utilizzo delle parole, la crescita imponente delle Fake News e l’istigazione all’odio razziale online”, dichiara la Presidente Mete Onlus Giorgia Butera. La Butera è rientrata da qualche giorno in Sicilia, essendo stata Delegata alla 52esima Sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite a Ginevra. La Butera è intervenuta al Punto 2 della Discussione Generale, ed in una Conferenza, durante la quale sono state ricordate le vittime del Naufragio di Cutro.

Durante la Settimana organizzata da Mete in collaborazione con Ciss, sono stati invitati ad intervenire personalità appartenenti a diversi popoli centrando l’unione interculturale e democratico. Avremo con noi: Siria, Egitto, Marocco, Iran, Nigeria, Italia e Ghana.