Mete italiane imperdibili

Il mese di gennaio è tradizionalmente riservato alle previsioni e alle ipotesi sui possibili trend di viaggio futuri. In questi giorni stanno arrivando numerose classifiche e analisi degli esperti sulle mete imperdibili per i prossimi mesi. Una delle più interessanti è stata pubblicata dal New York Times, che ha individuato 52 località che meritano una visita, tra cui tre italiane diverse dalle solite Roma, Firenze e Venezia.

La prima località italiana a comparire nella classifica del NYT è Breuil-Cervinia, meta sciistica simbolo della Valle d’Aosta, che sta vivendo una stagione estremamente positiva grazie agli investimenti fatti negli ultimi anni sugli impianti di risalita e all’apertura della funivia più alta d’Europa. La seconda destinazione scelta dagli esperti del quotidiano USA è Assisi, che celebrerà gli 800 anni dalla morte di San Francesco con manifestazioni ed eventi in onore del Santo Patrono d’Italia. In classifica compare anche Genova, città che molto spesso viene sottovalutata quando si parla di turismo, grazie al progetto Waterfront di Levante di Renzo Piano, un programma di rigenerazione dell’area ex-fiera.

I consigli di viaggio dei giornalisti del New York Times toccano tutti i continenti, con mete europee come il quartiere Poblenou di Barcellona e Varsavia, asiatiche come Nagasaki, Bangkok e Penang, e americane come la Penisola di Osa in Costa Rica, la città texana di Dallas e l’isola vulcanica di Saba. Negli USA si celebrano i 250 anni d’indipendenza, con feste, celebrazioni ed eventi a tema in tutte le città, in particolare a Philadelphia, New York, Boston e Washington D.C.