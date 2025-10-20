15.5 C
Mete di Tendenza e Economiche per Viaggiare nel 2026

Da stranotizie
Molti viaggiatori stanno già pianificando le loro prossime avventure, e Skyscanner ha creato un elenco per orientarsi tra le mete più popolari e quelle più economiche per il 2026. Queste informazioni sono contenute nel Travel Trends Report 2026, che analizza come si svilupperanno i flussi turistici.

Per quanto riguarda le destinazioni di tendenza, la classifica è basata sull’aumento delle ricerche rispetto all’anno precedente. Al primo posto c’è Rzeszów in Polonia, con un incremento del 498%, seguita da Salerno (+418%) e Koror a Palau (+268%). Nella parte restante della classifica, troviamo Xi’an in Cina (+216%), Portimão in Portogallo (+181%), Linz in Austria (+152%), San Juan a Porto Rico (+102%), Phu Quoc in Vietnam (+100%), Cordova in Spagna (+95%) e Aktau in Kazakistan (+75%).

Passando ora alle destinazioni più economiche, questi dati si basano sulla diminuzione dei prezzi medi dei voli. La città di Fès in Marocco registra il calo più significativo, del 34%. In seconda posizione c’è Tromsø in Norvegia con -25%, seguita da Mascate in Oman (-23%). Marsa Alam in Egitto è quarta con -22%, mentre Las Palmas de Gran Canaria chiude la top 5 con -19%. Al sesto posto ci sono Giacarta in Indonesia e Hong Kong, entrambe con una diminuzione del 19% e 18% rispettivamente. A seguire, Los Angeles (-15%), Santorini in Grecia (-14%) e Bangkok in Thailandia (-13%).

I viaggiatori possono trovare numerose opzioni per adattarsi alle proprie esigenze, sia che desiderino esplorare nuove mete che risparmiare su viaggi già noti.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

