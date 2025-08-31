Mete di settembre: dove andare in vacanza in Italia

Scopriamo insieme le mete preferite dagli italiani per le vacanze di settembre. Le località di mare si confermano come le più desiderate, ma ci sono anche diverse destinazioni montane in forte crescita. Secondo i dati recenti di Federturismo, le prenotazioni per settembre stanno registrando un notevole aumento, con il 18% degli italiani che ha scelto di partire in questo mese, un incremento rispetto all’anno precedente.

Le famiglie, le coppie e i giovani sono i principali viaggiatori in questo periodo, spesso optando per ritardare le ferie in modo da risparmiare e vivere un’esperienza più tranquilla. L’Italia continua a essere la meta preferita dal 62% dei vacanzieri, sebbene questa percentuale abbia subito una leggera diminuzione rispetto all’anno scorso.

A settembre, dunque, si delinea un panorama turistico variegato, in cui il mare e la montagna offrono molte opportunità di svago e relax.