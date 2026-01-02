Mete da evitare durante viaggi

Viaggiare e conoscere nuovi luoghi è sempre un valore aggiunto, sia per il turista che entra in contatto con nuovi luoghi e culture, sia per i residenti del territorio che possono godere di benefici economici. Tuttavia, in alcune destinazioni, il gran numero di turisti può diventare un problema per motivi economici, sociali e ambientali.

La “No List” di Fodor’s Travel è una selezione annuale di destinazioni che, pur essendo famose e desiderate, vengono indicate come luoghi da evitare o da trattare con estrema cautela. Questa lista non è una black list di sicurezza, ma uno strumento etico che invita i viaggiatori a fare scelte più consapevoli quando pianificano le proprie vacanze.

Le destinazioni sono scelte sulla base di diversi criteri, tra cui pressione eccessiva sui residenti, danni a ecosistemi fragili, infrastrutture non adeguate, crisi idriche o instabilità sociale. Alcune delle destinazioni da evitare includono l’Antartide, che soffre gli oltre 120.000 visitatori annuali, la Jungfrau Region in Svizzera, che è diventata una delle destinazioni alpine più affollate, la Città del Messico, che sta affrontando problemi di sovraffollamento e gentrificazione, Mombasa in Kenya, che è vulnerabile ai cambiamenti climatici, e il quartiere di Montmartre a Parigi, che è stato trasformato dall’eccesso di turismo.

Queste destinazioni sono diventate casi emblematici di overtourism e fragilità ambientale, e l’invito è a rispettare alcuni territori del mondo e a fare scelte più consapevoli quando si pianificano le proprie vacanze. Per esempio, visitare il Messico potrebbe significare ridurre al minimo la permanenza nella capitale e dare spazio a città meno sovraffollate ma culturalmente ricchissime.