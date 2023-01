Metaverso, ecco le lenti graduate per i visori da stampare in 3D

Meta continua la sua corsa al metaverso con l’acquisto della compagnia olandese Luxexcel, specializzata in lenti graduate per occhiali smart realizzate con stampanti 3D. Fondata nel 2009, Luxexcel si pone l’obiettivo di dare una risposta a tutti coloro che hanno bisogno di lenti graduate nei futuri device per realtà mista e ologrammi, anziché dover utilizzarli sopra ai propri occhiali. Una soluzione improponibile quando gli smart glass e visori saranno molto più piccoli e maneggevoli. Nel 2021 la compagnia ha stretto una partnership con WaveOptics per la realizzazione di schermi trasparenti per sovrapporre elementi digitali alla realtà. C’è da dire che Meta sta sicuramente lavorano a degli occhiali per realtà aumentata che contribuiscano alla sua visione del metaverso, ma servirà ancora parecchio tempo prima che possano vedere la luce per il mercato di massa. Tuttavia, la compagnia di Zuckerberg ha dichiarato che in questo nuovo anno investirà altri 19,2 miliardi di dollari nella costruzione del proprio universo digitale.