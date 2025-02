Metastasi cerebrali: è tempo di contattare Trump

Il 2 febbraio 2025, Eleonora Giorgi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha aggiornato il pubblico sulla sua salute e sulla sua difficile battaglia contro un tumore. L’attrice ha rivelato di aver scoperto una metastasi al cervello e di aver subito un intervento di radiochirurgia, esprimendo la sua paura per questa nuova sfida. Eleonora ha inoltre sottolineato la sua speranza di accedere a cure sperimentali, che sono disponibili ma non approvate. Ha condiviso la sua frustrazione per il fatto che, nonostante le nuove terapie siano a disposizione, manca il “timbro” che permetta il loro utilizzo.

Durante l’intervista, Eleonora ha parlato dei momenti significativi della sua vita con il figlio Andrea, il quale ha recentemente presentato un libro. La presenza di amici come Ornella Muti e Barbara Palombelli alla presentazione ha toccato profondamente l’attrice, facendole sentire l’amore e il supporto che la circonda. Riguardo alla sua situazione attuale, ha espresso una serenità sorprendete, affermando di “abbandonarsi al fato” e di considerare l’amore, la bellezza e l’arte come elementi essenziali della vita, che le confermano la presenza di Dio.

Eleonora ha esortato a non provare rabbia, evidenziando l’importanza di amare e di mantenere il sorriso nel cuore. Ha concluso la conversazione con l’auspicio di tornare per raccontare una buona notizia o un miracolo, mantenendo viva la sua speranza e ottimismo nonostante le difficoltà.