Metalli da gel: innovazione svizzera nella tecnologia energetica

I ricercatori svizzeri hanno sviluppato un metodo innovativo per coltivare metallo da un gel acquoso, promettendo applicazioni significative nel campo della tecnologia energetica. Questa tecnica mira a produrre sensori unici, dispositivi biomedicali e componenti per la conversione e lo stoccaggio dell’energia.

Gli scienziati dell’École Polytechnique Fédérale di Losanna hanno creato strutture ad alta densità e resistenza, iniettando idrogel con sali metallici di minerali come ferro e rame. I primi risultati mostrano che questi materiali sono venti volte più forti e presentano una riduzione della ritrattazione rispetto ai metodi precedenti.

Sebbene la “coltivazione di metallo” sia un concetto originale, i metodi passati presentavano dei limiti significativi. Le tecniche precedenti si basavano sulla fotopolimerizzazione, un processo di stampa 3D che utilizza resine liquide reattive alla luce. Tuttavia, queste resine si rivelano troppo porose, compromettendo la resistenza dei materiali.

Per superare queste problematiche, il team ha introdotto un nuovo approccio. Invece di indurire una resina già mescolata con sali metallici, gli scienziati stampano prima una cornice con un idrogel. Successivamente, questa struttura viene immersa in sali metallici, che si trasformano in nanoparticelle metalliche all’interno del gel. Ripetendo questo processo più volte, riescono a ottenere compositi con un alto contenuto metallico.

Dopo alcuni cicli di “crescita”, l’idrogel rimanente viene rimosso tramite riscaldamento, lasciando un oggetto metallico o ceramico denso che mantiene la forma originale. Il team ha creato shapes matematiche complesse chiamate gyroid e ha misurato la loro resistenza, scoprendo che possono sopportare molte più pressioni rispetto ai metodi tradizionali.

I ricercatori stanno anche lavorando per migliorare la densità dei materiali e ridurre i tempi di processo attraverso l’automazione.