Tencent e TiMi Studio Group hanno annunciato che

Metal Slug: Awakening



sarà pubblicato su PS5 e PS4 nel corso del 2022. Il gioco è già uscito in versione beta per smartphone lo scorso anno, ma solo in Cina, e si tratta della rivisitazione dello storico sparatutto a scorrimento orizzontale pubblicato per la prima volta su Neo Geo nel 1996. Precedentemente conosciuto come Metal Slug Code: J, il gioco è il primo seguito diretto della serie dal 2010, quando venne pubblicato su PSP Metal Slug XX, a sua volta tratto da Metal Slug 7 del 2008 su Nintendo DS. Metal Slug: Awakening riprende in tutto e per tutto le meccaniche classiche della serie e il primo trailer della versione console mostra una grafica migliorata rispetto alle versioni iOS e Android.

Al momento sono confermati quattro personaggi giocabili, tutti volti noti della saga: l’italiana Fiolina Germi, l’italo-americano Marco Rossi, e i due giapponesi Eri Kasamoto e Tarma Roving. Nel più puro stile Tencent Games anche Metal Slug: Awakening

sarà un free-to-play, quindi gratis da giocare con elementi da sbloccare a pagamento. Tencent e TiMi hanno dichiarato che nuovi dettagli sul gioco sono in arrivo, quindi non ci resta che attendere l’annuncio sulla data di uscita della versione definitiva su mobile e di quella per console PlayStation.