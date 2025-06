Meta sfida HoloLens: arriva l’AR per l’esercito USA

Meta si prepara a entrare nel mercato della tecnologia per l’esercito statunitense, ora che Microsoft ha abbandonato il progetto HoloLens. L’azienda sta sviluppando un visore AR/VR per scopi militari, per migliorare le operazioni tattiche. Il prototipo precedentemente realizzato da Microsoft, IVAS (Integrated Visual Augmentation System), doveva integrare realtà aumentata, visione notturna e sensori ambientali, ma ha subito ritardi e problemi tecnici, portando al suo abbandono.

Meta, in partnership con Anduril Industries, ha l’obiettivo di colmare il vuoto lasciato. La collaborazione segna un ritorno inatteso tra Meta e Palmer Luckey, fondatore di Oculus, per dominare il mercato della realtà aumentata militare.

Grazie ai recenti investimenti nella piattaforma Reality Labs, Meta ha sviluppato tecnologie AR/VR avanzate, riadattabili per addestramento, intelligence e operazioni sul campo. I progetti delle nuove tecnologie includono la piattaforma EagleEye, che integra reti di sensori, interfacce AR e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di aumentare la percezione dei soldati.

EagleEye dovrebbe fornire riconoscimento di minacce in tempo reale e migliorare la navigazione e la comunicazione tattica. Pur non essendo ancora stato formalmente assegnato dal Pentagono, il progetto avanza, con la possibilità di vedere il dispositivo in uso per le forze armate statunitensi nei prossimi mesi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it