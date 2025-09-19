Meta Ray-Ban Display: L’innovazione per la realtà aumentata

I Meta Ray-Ban Display, sviluppati in collaborazione tra Meta ed EssilorLuxottica, introducono significative innovazioni nel campo degli occhiali smart, utilizzando tecnologia elettromiografica per migliorare l’interazione con il mondo digitale. Indossando questi occhiali, gli utenti possono vedere informazioni digitali integrate, come le traduzioni di ciò che li circonda.

Il funzionamento è semplice: premendo il pollice sulla punta dell’indice due volte, appare uno schermo con icone di app. La navigazione avviene tramite gesti della mano, mentre il controllo della musica simula una manopola di radio. L’innovazione principale di questi occhiali è un display invisibile integrato nella lente destra, visibile solo a chi li indossa. La gestione di questa interfaccia digitale è affidata a un dispositivo chiamato Meta Neural Band, un bracciale leggero che interpreta i segnali elettromiografici inviati dal corpo.

La progettazione ha comportato diverse sfide tecniche, come l’inserimento di specchi nella lente per garantire visibilità esclusiva e la gestione del calore della batteria. Il prodotto sarà disponibile negli Stati Uniti a un prezzo di 799 dollari, con un’uscita prevista in Europa e Italia nei mesi successivi.

Tra le funzionalità più interessanti c’è l’app di traduzione, che consente di visualizzare sottotitoli in tempo reale per facilitare la comunicazione in lingue straniere. I dubbi sulla privacy sono stati comunque considerati, con un confronto con l’evoluzione degli smartphone per stabilire norme sociali nell’uso degli occhiali. Inoltre, i Meta Ray-Ban Display possono raccogliere dati utili per le intelligenze artificiali, rendendo l’interazione più intuitiva e naturale.