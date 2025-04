Meta raddoppia l’addestramento della sua IA con i dati degli utenti europei: come opporsi

Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, ha annunciato il 14 aprile 2025 l’intenzione di utilizzare nuovi dati degli utenti europei per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. I dati impiegati comprenderanno contenuti pubblici condivisi da adulti, come post e commenti, e interazioni dirette con Meta AI, come domande scritte. Gli utenti hanno la possibilità di opporsi a questo utilizzo attraverso un modulo specifico, accessibile online. I messaggi privati non saranno utilizzati per l’addestramento, e i dati appartenenti a utenti sotto i 18 anni non saranno inclusi.

Meta ha avviato il lancio della sua tecnologia di intelligenza artificiale generativa in Europa, dopo un debutto negli Stati Uniti nel 2023. Tuttavia, il rollout europeo ha subito ritardi a causa di regolamenti sulla privacy e sulla trasparenza nel trattamento dei dati personali. Raggiunto un accordo con l’autorità irlandese per la protezione dei dati, Meta ha ottenuto il permesso di procedere, impegnandosi a rispettare il GDPR, che regola la protezione dei dati nell’UE.

Le principali categorie di informazioni usate per l’addestramento includeranno contenuti pubblici da adulti e interazioni con Meta AI, al fine di rendere i modelli linguistici più adatti alle specificità culturali e linguistiche europee. Gli utenti potranno compilare un modulo per rifiutare l’uso dei propri contenuti pubblici. Il modulo sarà disponibile nelle notifiche in-app e via email. Gli utenti di Facebook e Instagram possono seguire procedure simili per esercitare il loro diritto di opposizione.